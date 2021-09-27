В Кирове 9 домов остаются без отопления из-за дефектов на теплосетях

9 домов в Кирове остаются без отопления. Об этом сообщили в городской администрации.

По графику, составленному ПАО «Т Плюс», включение отопления в жилом фонде должно было завершиться 25 сентября. Однако по данным на 6.00 27 сентября без тепла и частично без горячей воды остаются еще 9 многоэтажных домов. Только горячей воды нет более чем в 60 домах областного центра.

Причина отсутствия отопления и воды – свежие дефекты на теплосетях. В настоящее время на трубопроводе ведутся ремонтные работы. Получить актуальную информацию о сроках их завершения можно по телефону «Т Плюс» 716-716.

Ранее в Кирове составили карту включения отопления в жилых домах.