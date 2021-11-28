В Кирове арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки

Суд вынес решение взять под стражу кировчанина, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в конце сентября в доме на улице Грибоедова. 35-летний житель Кирова распивал алкогольные напитки вместе со своей 19-летней знакомой. В ходе застолья девушка оскорбила собутыльника нецензурными словами. Ему не понравилось такое отношение к себе, и он задушил подругу.

Тело убитой мужчина завернул в ковер, обмотал пакетами и положил в кладовку. Через 2 месяца он вынес труп на общий балкон дома, где его и нашли 23 ноября.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого установили быстро. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за убийство.

26 ноября суд вынес решение взять задержанного под стражу на время следствия.