В Кирове без тепла остаются 10 домов

Киров полностью готов к отопительному сезону. Однако без тепла по-прежнему остаются 10 домов. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции по началу отопительного сезона 2021/2022.

По словам представителей городского хозяйства, на 28 сентября отопление отсутствует в 10 домах. Причина этого – дефекты на теплосетях. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, поэтому срок отключения не должен превышать суток.

30 сентября из-за плановых ремонтных работ без отопления останутся дома на улице Конституции в микрорайоне Радужный. Тепло в дома также должно вернуться на следующий день.

Что касается позитивных новостей, то уже осенью в полную силу начнет работать новая газовая котельная в Вересниках. До конца года планируется вывести из эксплуатации старую – в Сошенях.

Все раскопки должны быть завершены до 15 октября. Дальше дожди и морозы просто не позволят качественно благоустроить территорию.

Несмотря на временные отключения тепла, готовность систем к зиме была оценена на 100 процентов. По словам заместителя главного инженера Кировских тепловых сетей Максима Пенкина, после заключения концессии аварий на сетях стало значительно меньше. Прошлый отопительный сезон прошел и вовсе без них.

В настоящее время в Кирове продолжается реконструкция 4 объектов теплосетей. Однако на подачу тепла потребителям это не влияет.