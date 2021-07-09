В Кирове браконьер выловил в Вятке стерлядь и белоглазку

Во время очередного рейда кировские транспортные полицейские задержали с добычей и запрещенными снастями 56-летнего рыбака.

Он с помощью специального устройства, носящего название «жак», установленного в Вятке в черте Кирова, достал из реки стерлядь и белоглазку, занесенных в Красную книгу России. Чтобы разместить эти специальные сети в русле он использовал весельную лодку.

Кировчанину удалось таким образом добыть двух деликатесных осетровых рыбок длинной в 35 см и одну типично речную. На общую сумму в 18 тысяч рублей.

В отношении браконьера из областного центра завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ему грозит 2 года тюрьмы.

В ведомстве отметили, что с начала года их сотрудники пресекли 21 подобное правонарушение и изъяли 55 килограммов рыбы различных пород и 415 метров сетей.

Ранее мы сообщали, что в Кирове полицейские ищут молодых людей, причастных к краже из грузовика.

Фото: кировскийло.пфоут.мвд.рф