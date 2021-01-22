В Кирове будет проще искать работу

В областном центре появятся центры занятости нового поколения.

В наступившем году наш регион вновь работает по программе «Демография».

Также реализуется проект «Содействие занятости». Он помогает жителям региона найти достойную работу. Для более эффективного решения этой задачи планируется заняться модернизацией центров занятости населения.

Предполагается, что в ближайшие годы в регионе появится сеть центров занятости нового поколения. Федеральный бюджет выделяет на это 20 миллионов рублей.

Так, для удобства жителей будут введены организационные и технологические новшества. Специалисты должны будут устранять риски безработицы, более качественно, быстро помогать гражданам с поиском новой достойной работы, а также обеспечивать работодателей кадрами.

Уже в этом году должен преобразиться городской центр занятости. Он находится на улице Пролетарская, 67. Там проведут ремонт, создадут доступную среду для маломобильных жителей. Сотрудники центра занятости пройдут переподготовку.

Ещё одно новшество коснётся всех ЦЗН. Для успешной работы планируется создать единую информационную платформу. На ней будут все доступные вакансии. Благодаря такому механизму жители смогут находить подходящую работу, а специалисты детально анализировать ситуацию на рынке труда.

Фото: kirovreg.ru