В Кирове будут судить водителя «Мерседеса», который врезался в дом и сбежал

В Кирове передано в суд уголовное дело водителя иномарки, который въехал в жилой дом и скрылся с места происшествия.

ДТП случилось 29 мая в поселке Костино. На рассвете водитель «Мерседеса», едущий по улице Черемушки, не заметил Т-образный нерегулируемый перекресток и вылетел за пределы трассы. Автомобиль врезался в пандус подъезда и опорную колонну дома на улице Октябрьской, 32.

В результате аварии 38-летний пассажир «Мерседеса» получил тяжелые травмы. Несмотря на это, водитель иномарки не вызвал ни скорую, ни полицию, а просто покинул место ДТП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.