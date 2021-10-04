В Кирове девушка на «Киа Рио» повредила чужое авто и уехала

В Кирове разыскивают автоледи, которая врезалась в чужую машину и скрылась с места ДТП. О случившемся сообщается в группе «Место происшествия».

Инцидент произошел 28 сентября в 15.17 на парковке у МУП «Водоканал» на Казанской, 24. Водитель автомобиля «Форд Мондео» оставил свою машину на стоянке и ушел в офис. Девушка на стоящей рядом «Киа Рио» попыталась выехать с парковки, но сдала назад слишком резко и задела «Форд». После этого автоледи вышла из машины, осмотрела авто и уехала.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас владелец «Форда» разыскивает виновницу ДТП. В противном случае мужчина собирается обратиться в автоинспекцию.

— Либо будем решать мирно вопрос, либо придётся обращаться в ГИБДД, — написал потерпевший.

Видео: Место происшествия

Ранее мы писали, что по Кирову ездит второй Игнатян на «Кио Рио».