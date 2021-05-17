В Кирове девушка пыталась купить продукты бесплатно

Инцидент произошел на днях в одном из магазинов областного центра на улице Лепсе.

Оттуда на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Группа задержания Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу.

На месте выяснилось, что в магазин зашла 21-летняя посетительница. Она набрала продуктов на сумму более 2,5 тысячи рублей, а потом попыталась вынести их мимо кассы, не оплатив.

Девушку задержали. Во время проверки документов выяснилось, что она находится в розыске по подозрению в краже. Задержанную передали полиции. Теперь ей предстоит ответить за два преступления.

Ранее мы писали, что в Кирове уклонист от армии похитил тележку в магазине.