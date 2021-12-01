В Кирове двое нетрезвых парней избили мужчину за шум

В Кирове будут судить двух молодых людей, которые избили мужчину. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в августе в доме на улице Профсоюзной. Двое парней 17 и 20 лет, будучи в подпитии, сидели во дворе. В какой-то момент из открытой форточки одной из квартир они услышали крики.

Молодые люди в грубой форме попросили жильцов вести себя потише. Последним это не понравилось, и они вышли на улицу разобраться.

В ходе конфликта парни избили одного из мужчин. После побоев 43-летний пострадавший был госпитализирован. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемых задержали.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы переданы в суд.

Фото: karavantver.ru