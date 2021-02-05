В Кирове готовят к открытию традиционную выставку «Сфера дизайна»

Тема этого года «Дом – это состояние души».

ВТПП совместно с Гильдией дизайнеров региона и Союзом дизайнеров России через две недели откроет ставшую традиционной выставку реализованных дизайн-проектов «Сфера дизайна».

Нынче она пройдет уже в 13-й раз. Кроме общения с авторами дизайн-проектов запланированы деловая программа, книжный маркет и собственно конкурс тех идей дизайнеров, которые уже нашли воплощение. Нынче победителей будет 5 по основным номинациям и 9 по дополнительным.

Посетить выставку и посмотреть на работы кировских дизайнеров можно будет с 17 по 21 февраля в зале «Вятка» на Октябрьском проспекте, 145.

Фото: sd43.ru