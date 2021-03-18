В Кирове грузовик сбил женщину во дворе дома

Происшествие случилось в среду днем на улице Пятницкой.

Около 11 часов водитель «Газели», сдавая назад для разгрузки у одного из магазинов, не заметил женщину-пешехода. Под колесами оказалась 40-летняя кировчанка.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины, но госпитализация ей не потребовалась. Сотрудники ГИБДД просят при совершении маневра, убедиться в его безопасности и исключить отвлекающие внимание от дороги факторы.

Ранее мы писали, что в Костино водитель «ГАЗели» во время обгона сбил пешехода.

Фото: vk.com/gibdd43