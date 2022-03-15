В Кирове хотят сделать репеллент из календулы

В Кирове планируют разработать серию репеллентов на основе календулы. Об этом сообщили в кировском ботаническом саду.

Сотрудники ВятГУ активно работают с растительным «потенциалом» ботанического сада. Ученые исследуют возможности растений, которые полезны для человека.

Одним из таких перспективных растений является календула. С давних лет людям известны ее ранозаживляющие и противовоспалительные свойства. Сейчас биологи ВятГУ изучают календулу на предмет использования в качестве сырья для косметической продукции: тоников, масок, скрабов.

Может применяться календула и в парфюме. Она придает аромату нотки благородной горечи и остроты.

Также биологи рассматривают календулу как потенциальный репеллент. Экстракты календулы для отпугивания насекомых использовались еще во времена Древнего Рима. И сейчас препараты на основе этого цветка могут составить конкуренцию самым популярным химическим средствам. Особенно важно это для аллергиков.

Ранее мы писали, что кировчанин вырастил розовые бананы у себя дома.

Фото: vk.com/botsadvyatsu