В Кирове и Кирово-Чепецке возобновляют отопительный сезон

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов сообщил о решении частично вернуть отопительный сезон.

В своём Телеграм он написал, что многие кировчане в комментариях жалуются на холод в квартирах и на работе, а также в детсадах и школах. А потепление ожидается не скоро: по ночам на улице температура опускается до нуля.

Соколов поручил главе администрации Кирова Дмитрию Осипову в двухдневный срок восстановить подачу теплоэнергии. Уже утром она пришла на ул. Горбуновой, 16,18, Преображенскую, 72, Октябрьский пр-т, 56а, Пятницкая 102… Сегодня должны подключить также более полусотни социальных объектов. В центре Кирова батареи вновь потеплеют во вторник, а если удастся, то раньше. Такой опыт пригодится и в дальнейшем.

Правда, на некоторых сетях уже начались летние работы по опрессовке: в Лянгасово, пос. Садаковском, Радужном и Нововятском районе, где работает отдельная котельная, отметил глава региона. Точные сроки подключения дома можно узнать в управляющей компании, а также по телефону 716-716 с 08.00 до 20.00 (с понедельника по пятницу).

Также глава администрации Кирово-Чепецка Владислав Мохов подписал постановление о включении отопления в жилых домах и бюджетных учреждений. По технической возможности — начиная с сегодня.