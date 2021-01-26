В Кирове иномарка, уходя от погони, врезалась в припаркованные автомобили

Виновник аварии обещает компенсировать причинённый ущерб.

В областном центре в ДТП пострадало сразу три автомобиля. Всё произошло на улице Производственной.

Как сообщает паблик «Место Происшествия Киров», наряд ДПС заметил Audi, которая странно двигалась по проезжей части. На требования остановиться, водитель не отреагировал. Завязалась погоня.

Нарушитель уходил от преследования, двигаясь по улицам Московской, Производственной. На Производственной он не вписался в поворот, и иномарка протаранила несколько машин. Все они были припаркованы рядом с жилым домом. После громких звуков владельцы повреждённых транспортных средств вышли на улицу. Виновник пообещал им компенсировать ущерб.

По предварительной информации, водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Фото: vk.com/kirovmp