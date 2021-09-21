В Кирове ищут девушку, которая посмотрелась в лифте в зеркало и разбила его

Инцидент произошёл в многоэтажке на улице 8 марта.

Жители одного из домов на улице 8 марта обнаружили, что в лифте кто-то разбил зеркало. Оно разлетелось на множество мелких кусочков.

Неприятное происшествие взволновало жильцов. Они решили выяснить обстоятельства случившегося. В лифте установлены камеры. Видеозаписи помогли разобраться, что произошло.

Оказалось, что зеркало не понравилось молодой девушке в розовой куртке. Она зашла в лифт, за ней следом молодой человек. Девушка обернулась, посмотрелась в зеркало и начала бить его руками. Осколки полетели во все стороны.

Сейчас девушку ищут. Информация появилась в программе «Место Происшествия».

Фото: vk.com/kirovmp