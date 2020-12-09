В Кирове ищут мужчину с татуировкой «Помни слова матери»

48-летний Александр Нагаев, житель поселка Ровдино Подосиновского района, пропал 13 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

По данным Следственного комитета, мужчину разыскивают в рамках уголовного дела.

Приметы пропавшего:

47-50 лет на вид

худощавое телосложение

рост около 175 см

темные волосы длиной около 10 см, зачесаны назад

карие глаза

усы

Был одет в утеплённую кепку, черную болоньевую куртку с серыми вставками, светлую кофту, тёмно-бордовые вельветовые брюки, ботинки из кожзама с острым носком.

Из особых примет пропавшего следователи называют татуировку «Помни слова матери» на левой груди, 5-сантиметровый шрам на правой ладони и несгибающийся указательный палец правой руки.

Документов и телефона у мужчины с собой не было. Ранее разыскиваемый был судим.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-300, 485-303 или 102.

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