В Кирове ищут мужчину с татуировкой «Помни слова матери»

48-летний Александр Нагаев, житель поселка Ровдино Подосиновского района, пропал 13 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
По данным Следственного комитета, мужчину разыскивают в рамках уголовного дела.
Приметы пропавшего:
- 47-50 лет на вид
- худощавое телосложение
- рост около 175 см
- темные волосы длиной около 10 см, зачесаны назад
- карие глаза
- усы
Был одет в утеплённую кепку, черную болоньевую куртку с серыми вставками, светлую кофту, тёмно-бордовые вельветовые брюки, ботинки из кожзама с острым носком.
Из особых примет пропавшего следователи называют татуировку «Помни слова матери» на левой груди, 5-сантиметровый шрам на правой ладони и несгибающийся указательный палец правой руки.
Документов и телефона у мужчины с собой не было. Ранее разыскиваемый был судим.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-300, 485-303 или 102.
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