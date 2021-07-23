В Кирове из желудка девочки достали 500 граммов волос

В Кирове врачи детской областной больницы извлекли из желудка 14-летней девочки комок волос весом свыше 500 граммов.

Она поступила с жалобами на боли в животе. После инструментальных обследований был диагностирован у нее трихобезоар — плотное образование длиной свыше 20 см из волос. Оно занимало практически весь объем желудка.

Для извлечения инородного тела хирурги провели лапаротомию и через разрез в области желудка удалили его.

«Часть клубка волос переместилась из желудка в 12-перстную кишку. Если бы скопление не было вовремя удалено, это могло бы привести к летальному исходу», – рассказывает главный врач больницы Наталья Муратова.

По её словам, трихобезоар в основном встречается у девочек-подростков и является следствием привычки жевать или покусывать кончики волос. Они постепенно скапливаются между желудочными складками, не могут перейти дальше по пищеварительному тракту, переплетаются и склеиваются под воздействием слизи.

Сейчас девушка уже прошла этап восстановления и вернулась к полноценной жизни.

Фото gastritinform.ru