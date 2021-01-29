В Кирове легковушка сбила двух пешеходов

Авария произошла 29 января на улице Попова. Фото происшествия появились в группе «Киров online».

Как сообщил анонимный подписчик паблика, в ДТП пострадали двое пешеходов и машина. На место аварии прибыла машина реанимации и 3 экипажа ДПС.

По словам участников группы, ДТП в этом районе происходят нередко. Не далее, как с утра здесь случилась авария с участием иномарки.

По предварительной информации, погибших в ДТП на Попова нет. Обстоятельства случившегося устанавливают автоинспекторы.

Ранее мы писали, что врачи спасли школьницу, которую сбили на перекрестке.

Фото: vk.com/kirovonline