В Кирове могут пересмотреть возраст города

На раскопки и исследование Хлыновского кремля, чтобы уточнить дату основания города к 650-летию, Кирову потребуется 3 млн рублей до 2024 года. Об этом сообщил сегодня начальник областного управления госохраны объектов культурного наследия Михаил Ус на предпоследнем в этом году заседании регионального правительства.

Раскопки на территории кремля уже проводили в 2019 году, исследовав части фундамента ныне утраченных Троицко-Кафедрального собора XVIII века и алтаря Богоявленского собора XVII века, заметил Ус. Этим летом проведены археологические раскопки в исторической части Кирова. А вообще с 2019 года – на территории 14 районов области и её центра. Обследовано 47 известных археологических памятников и найдено девять новых.

– Добьём до 1000 лет (возраст Хлынова-Вятки-Кирова), и сразу отметим, – пошутил председатель правительства Александр Чурин. — На самом деле работа очень наукоёмкая, потому определенные средства в рамках корректировки бюджета, я полагаю, выделим.