В Кирове мужчина катался на лодке по затопленным улицам

Очевидцы сняли водное путешествие в районе ТЦ «Метро».

Юго-западный район Кирова превратился в настоящее море. Из-за активного таяния снега улицы, парковки подтопило. Автомобилисты вынуждены преодолевать водные преграды, опасаясь повредить свой транспорт.

Но некоторым участникам движения разлив пришёлся по душе. Так, очевидцы сняли на видео мужчину, который на большой лодке плыл по улице Московской.

Судно было привязано к внедорожнику, поэтому пассажир лодки просто наслаждался поездкой. Видео показали в программе «Место происшествия Киров».

Фото: vk.com/kirovmp