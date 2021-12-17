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В Кирове на Луганской компания молодых людей искала наркотики

Юлия Зорина Новости, Общество

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали группу молодых людей, заказавших наркотики через интернет.

Инцидент произошел около 10 часов вечера на улице Луганской. Росгвардейцы заметили компанию парней, один из которых, поглядывая в телефон, искал что-то среди деревьев. Увидев патрульную машину, молодые люди попытались скрыться.

Однако не удалось – всех остановили. Выяснилось, что парни заказали в интернете наркотики и пришли, чтобы забрать их. По указанным в телефоне координатам была найдена закладка неизвестного вещества.

Всех четверых молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено на экспертизу. 

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Юлия Зорина