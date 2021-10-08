В Кирове на Московской установят умный светофор

В Кирове на перекрестке улиц Горького и Московской установят умный светофор. Он будет работать в зависимости от интенсивности транспортного потока.
Работы проводит ООО «Радар». Как рассказали в отделе транспорта горадминистрации, на перекрестке обновят светофоры. Кроме этого, здесь будет установлена система автоматического управления дорожным движением.
— С помощью датчиков она будет анализировать плотность транспортного потока. Данные поступят на сервер, и система отрегулирует работу светофора в соответствии с ситуацией на дороге, — сказал глава транспортного отдела Артем Драчков.
Также на перекрестке появится дополнительная секция со стрелкой, разрешающая поворот налево. Ожидается, что это повысит безопасность перекрестка и сократит риск аварий. Такая же секция будет установлена и на перекрестке улиц Щорса – Производственной, который является одним из самых загруженных в городе.
До 15 октября в Кирове обновят светофорные объекты еще на 7 участках:
- улица Щорса, 68;
- улица Комсомольская, 3
- улица Московская – улица Горького
- улица Московская – улица Менделеева;
- улица Ленина – улица Тимирязева;
- улица Советская – улица Парковая;
- улица Производственная – улица Щорса.
На всех указанных перекрестках также будет установлена система автоматического управления дорожным движением. В перспективе она появится на всех кировских светофорах.
Ранее в Кирове выявили 25 аварийных светофоров.