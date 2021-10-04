В Кирове на неделю ограничат проезд по Орловской

В Кирове на неделю ограничат проезд автотранспорта по улице Орловской. Причина ограничения – подключение нескольких новых домов к централизованной системе водоотведения.

Земляные работы продлятся с 6 по 13 октября. На этот период проезд у дома №16 будет закрыт.

Работы будет проводить ООО «Темп». В районе раскопок будут установлены временные дорожные знаки. В ночное время на территории работ будет включено освещение.

Ранее мы писали, что в Кирове перекроют улицу Ердякова до 15 октября.

Фото: www.facebook.com/zhkzolotoykluch