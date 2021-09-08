В Кирове на ул.Пролетарской проводили азартные игры

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины.

Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как считает следствие, в мае — июле в помещении на ул. Пролетарской мужчина организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и сети интернет.

Сотрудники Следственного управления просят граждан сообщать о таких случаях по телефону 8 (8332) 485-100, на электронную почту kirov@sledcom.ru или в официальной странице «ВКонтакте».

Фото kirov.sledcom.ru