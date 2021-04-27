В Кирове начали озеленять Уткин парк

В Уткином парке на берегу реки Люльченки начали сажать деревья. Об этом сообщается в группе проекта.

Саженцы доставили еще в прошлые выходные. Волонтеры привезли молодые ели, сосны и пихты на территорию будущего парка. Следующий этап – высадка деревьев. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно прийти к реке в 15 часов сегодня, 27 апреля, по возможности взяв с собой лопату и перчатки.

В настоящее время авторы проекта ждут согласования всей необходимой документации, чтоб смонтировать мост через Люльченку и приступить к строительной части.

— Впереди ещё много работы, и мы будем благодарны за помощь, — говорится в паблике.

Ранее мы писали, что на создание нового парка на берегу Люльченки собрали больше 3 миллионов рублей.

Фото: vk.com/utkinpark43