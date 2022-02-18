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В Кирове начался ямочный ремонт дорог

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В Кирове начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны. Работы проводит АО «Гордормостстрой».

Как отметили в ГДМС, теплая погода позволяет латать выбоины с помощью литого асфальтобетона. Так, в настоящее время восстановление асфальта после земляных работ идет на улице Азина.

В Кирове начался ямочный ремонт дорог

Помимо устранения ям, подрядчик выполняет ремонт гарантийных участков улиц. Мастер ГДМС Дмитрий Замятин рассказал, что предварительно ямы фрезеруются, зачем участок очищают от остатков асфальта и заполняют выбоину горячей смесью. После этого ей дают остыть и обрабатывают щебнем мелкой фракции для придания шероховатости.

Работы проходят преимущественно в ночное время. Список дорог, нуждающихся в ремонте в первую очередь, предоставляет УДПИ. Также в перечень вносят участки, выявленные в ходе осмотра сотрудниками ГДМС.

В ближайшие дни ямочный ремонт пройдет на улицах Герцена, Дерендяева, Пятницкой, Павла Корчагина и на старом мосту.

В Кирове начался ямочный ремонт дорог

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Юлия Зорина