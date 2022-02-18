В Кирове начался ямочный ремонт дорог

В Кирове начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны. Работы проводит АО «Гордормостстрой».

Как отметили в ГДМС, теплая погода позволяет латать выбоины с помощью литого асфальтобетона. Так, в настоящее время восстановление асфальта после земляных работ идет на улице Азина.

Помимо устранения ям, подрядчик выполняет ремонт гарантийных участков улиц. Мастер ГДМС Дмитрий Замятин рассказал, что предварительно ямы фрезеруются, зачем участок очищают от остатков асфальта и заполняют выбоину горячей смесью. После этого ей дают остыть и обрабатывают щебнем мелкой фракции для придания шероховатости.

Работы проходят преимущественно в ночное время. Список дорог, нуждающихся в ремонте в первую очередь, предоставляет УДПИ. Также в перечень вносят участки, выявленные в ходе осмотра сотрудниками ГДМС.

В ближайшие дни ямочный ремонт пройдет на улицах Герцена, Дерендяева, Пятницкой, Павла Корчагина и на старом мосту.