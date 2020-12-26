В Кирове начинает работать амбулаторный центр для пациентов с COVID-19

Новое учреждение начнёт принимать кировчан уже в начале следующей недели.

В Кирове открывается амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. Его организовали на базе городской поликлиники №3. Там будут принимать пациентов, которые болеют новой коронавирусной инфекцией, но лечатся в домашних условиях.

Первым осмотрел новое учреждение губернатор Игорь Васильев. Он отметил, что амбулаторный центр оснащён самым современным оборудованием, сделан хороший ремонт. Находиться там будет комфортно и пациентам, и медикам.

Теперь у жителей региона есть возможность получать необходимое комплексное лечение COVID-19 в одном месте.

В центре работают медики, имеющие разные специальности, но прошедшие специальное обучение по новому заболеванию. Они будут принимать пациентов в качестве терапевтов. Здесь же можно будет сделать рентген-диагностику, компьютерную томографию, ЭКГ.

Первые пациенты придут в центр уже в начале следующей недели. Это люди, у которых подтвердился диагноз. Ещё одно условие — направление от врачей из своих поликлиник.

К слову, как отметил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, таких центров в России ещё совсем немного.

Наш регион стал одним из первых в стране, где открыли амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. Он поможет повысить доступность и качество оказания медпомощи. Будет работать ежедневно, в том числе в выходные и праздники. Время работы с 8 до 20 часов. Подробности можно узнать по телефонам 122 или 8-912-702-02-01.

Фото: Александр Папырин