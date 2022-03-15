В Кирове нашли двух пропавших мальчиков 9 и 15 лет

В Кирове полицейские нашли двух пропавших мальчиков 9 и 15 лет. О поисках рассказали в УМВД.

15-летний подросток пропал днем 12 марта. Вечером следующего дня его мать заявила о пропаже сына в полицию. Сотрудники уголовного розыска и ПДН приступили к поискам.

Ближе к полуночи подростка заметили на улице Профсоюзной. Мальчик рассказал, что просто гулял по Кирову. Потеряшку передали родителям.

14 марта в полицию поступило сообщение об исчезновении 9-летнего мальчика. Его родители не стали ждать сутки, а обратились в органы через несколько часов после пропажи сына.

Около 19 часов вечера мальчика обнаружили на улице Молодой Гвардии. Как и подросток, школьник «просто гулял». Ребенка передали родственникам.

В УМВД просят кировчан лучше следить за своими детьми. С увеличением светового дня подростки больше времени проводят на улице. Родителям следует договориться со своими детьми о том, чтобы они сообщали о том, куда и с кем идут гулять, и вовремя возвращались домой.