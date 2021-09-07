В Кирове нашли котика с золотым ошейником

Каждый день на просторах интернета появляется достаточно много объявлений о пропавших животных. Кто-то теряет домашних питомцев, кто-то их находит и пытается пристроить.

Накануне вечером в одной из групп, посвящённой пропавшим четырёхлапым друзьям, появилось очередное объявление. Но оно больше других привлекло внимание пользователей. Всё из-за того, что котик, скорее всего, потерялся у достаточно обеспеченных хозяев. На его шее висит золотой ошейник.

Выглядит кот ухоженным. У него гладкая рыжая шерсть, на лапках белоснежные сапожки. В руки к людям не идёт. Найден на проспекте Строителей. Теперь неравнодушные кировчане ищут его хозяев. В комментариях пользователи указали, что где-то видели объявление о том, что именно этого пушистика ищут.

Фото: vk.com/vernis_domoi