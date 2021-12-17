В Кирове обнаружили фантомную площадку по производству молочных продуктов

В Кирове обнаружили виртуального производителя молока и молочных продуктов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В декабре ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты ведомства обнаружили фантомную площадку, принадлежащую ООО «Реванш» из Ленинградской области. Предприятие поставило кировским оптовикам сливочное масло «Крестьянское» общим весом 1680 килограммов.

Согласно ЕГРН, «Реванш» является действующим предприятием. Однако сотрудники Россельзхознадзора обнаружили, что фактическую деятельность оно не осуществляет.

Чтобы остановить введение в оборот нелегальных товаров, данная площадка была переведена в статус фантомной. Ученые записи уполномоченных лиц в ФГИС «ВетИС. Паспорт» аннулированы. Кировским предпринимателям направлены предостережения.