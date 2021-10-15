В Кирове ограничат проезд по улицам Горбачева и Потребкооперации

В Кирове ограничат движение транспорта по улицам Потребкооперации и Горбачева. Это будет сделано в связи с проведением земляных работ.

Четная сторона улицы Горбачева будет перекрыта с 18 по 31 октября. Рабочие будут прокладывать хозяйственно-бытовую канализацию к многоквартирному дому №18.

Улица Потребкооперации будет перекрыта с 20 часов 15 октября до 6 часов 16 октября. Здесь будут проводиться дорожные работы на железнодорожном переезде 954-й километр перегона Чухломинский – Киров.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее мы писали, что в Кирове открыли проезд по улице Казанской после реконструкции теплосетей.