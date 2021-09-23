В Кирове ограничат проезд на перекрестке Горбачева и Свободы

В Кирове ограничат проезд транспорта на перекрестке улиц Горбачева и Свободы. Автомобилисты не смогут свободно пересечь перекресток с 23 по 29 сентября.

Причина ограничения – земляные работы. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, на данном участке пройдет аварийный ремонт теплосетей.

На период проведения раскопок будет действовать временная схема дорожного движения. Водителей просят быть осторожными при движении.

Ранее мы писали, что из-за раскопок в Кирове ограничили движение на улице Чапаева.