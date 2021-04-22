В Кирове около школы упало дерево

Однако рухнуть на пешеходную дорожку ему помешало строение, которое находится рядом.

На улице Возрождение в Кирове упало дерево. Всё произошло рядом со школой. В этом месте ходит много народа постоянно. И взрослые, и дети.

Дерево росло рядом с тротуаром. Упасть оно могло также на него, но помешало строение, которое находится рядом. В результате дерево наклонилось на него, образовав своеобразную арку над пешеходным переходом.

Местные жители обратились в коммунальные службы в надежде на то, что ствол уберут. Пока же он представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Как уточнили местные жители, ствол упал из-за сильного ветра. Накануне синоптики обещали непогоду. Прогнозы сбылись.

Так, по словам горожан, дерево было старым. Таких в этом районе большое количество. Все их уже давно следует убрать.

Ранее мы писали, что кировчане рассказали про дуб-старожил.

Фото: vk.com/zlo43