В Кирове онкологи спасли неизлечимого пациента

68-летний кировчанин обратился в Центр онкологии в феврале прошлого года. У пенсионера диагностировали рак слепой кишки IV стадии с метастазами в печень. Размер опухоли достигал 10 сантиметров.

Случай был сложным, а состояние пациента — достаточно тяжелым, чтобы сразу же удалить опухоль и метастазы. Поэтому онкологи приняли решение сначала убрать опухоль вместе с половиной кишечника, а следующим этапом провести резекцию печени.

Выбранная тактика оказалась действенной. После восстановления пациент прошел химиотерапию, и метастазы уменьшились. Летом пенсионеру провели операцию на печени. Однако через полгода опухоль снова дала метастазы, и онкологам пришлось проводить третью операцию. После реабилитации мужчину выписали излечившимся от IV стадии рака, считающейся практически неизлечимой.

Новообразования прямой кишки являются одним из самых распространенных видов рака. Однако вовремя поставленный диагноз и начатое лечение дают шанс на полное выздоровление, говорят онкологи. По словам главврача Центра онкологии Сергея Бакина, благодаря современному оборудованию, которое имеется в онкоцентре, выявляемость заболевания на ранних стадиях высокая, а рецидивов становится все меньше.

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