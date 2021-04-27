В Кирове открыли фестиваль Центральной лиги КВН «Поволжье»

26 апреля глава Кировской области посетил фестиваль Центральной лиги КВН «Поволжье». Мероприятие прошло в Вятской филармонии.

На сцену вышли 19 команд кавээнщиков из Самарской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской областей, республик Татарстан, Ингушетии и Коми, а также из Пермского края и обеих столиц.

В своем приветственном слове Игорь Васильев поздравил участников КВН с тем, что фестиваль проходит именно в Кирове.

— Здесь самая лучшая публика! Я уверен, что поддержка зрителей в зале позволит игре пройти в теплой, волнительной и дружной атмосфере. Желаю всем участникам свежих идей, смешных шуток и новых проектов, а зрителям — открыть для себя новые имена, — сказал глава региона, добавив, что знает, как тяжело выходить на сцену перед большим количеством зрителей.

Центральная лига «Поволжье» — одна из самых крупных и авторитетных лиг КВН, в которой принимают участие команды с высоким рейтингом. Решение о проведении игр «Поволжья» в Кирове было принято после того, как лига «Вятка» была признана лучшей по итогам XXXII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН 2021», который прошел в марте в Сочи. Все игры нового сезона «Поволжья» будут проходить в Кирове.

В состав жюри вошли министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, директор лиги «Поволжье» Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги, советник губернатора Кировской области по молодежной политике Дмитрий Бушуев и другие известные кировчане и не только. Специальным гостем игр стал кавээнщик и юморист Богдан Лисевский, член тверской команды «Плюшки имени Ярослава Мудрого» и резидент «Comedy Club».

На открытии игр команды обменялись приветствиями. В результате творческого конкурса определились участники 1/4 лиги. Это будут команды

«Ингеборга Дапкунайте» (Татарстан)

«На самом деле» (Самарская область)

«Ыджыд Гаджет» (Коми)

«Никита любит салатик» (Коми)

«Армия прекрасных половин» (Рязанская область)

«Партия» (Нижегородская область)

«Торпеда им. Марселя Сагидуллина» (Татарстан)

«НТ» (Москва)

«Денис Вахитов» (Пермский край)

«Иронька» (Самарская область).

Ранее в Кирове прошла 1/4 лиги КВН «Вятка».