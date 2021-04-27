В Кирове открыли фестиваль Центральной лиги КВН «Поволжье»

26 апреля глава Кировской области посетил фестиваль Центральной лиги КВН «Поволжье». Мероприятие прошло в Вятской филармонии.
На сцену вышли 19 команд кавээнщиков из Самарской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской областей, республик Татарстан, Ингушетии и Коми, а также из Пермского края и обеих столиц.
В своем приветственном слове Игорь Васильев поздравил участников КВН с тем, что фестиваль проходит именно в Кирове.
— Здесь самая лучшая публика! Я уверен, что поддержка зрителей в зале позволит игре пройти в теплой, волнительной и дружной атмосфере. Желаю всем участникам свежих идей, смешных шуток и новых проектов, а зрителям — открыть для себя новые имена, — сказал глава региона, добавив, что знает, как тяжело выходить на сцену перед большим количеством зрителей.
Центральная лига «Поволжье» — одна из самых крупных и авторитетных лиг КВН, в которой принимают участие команды с высоким рейтингом. Решение о проведении игр «Поволжья» в Кирове было принято после того, как лига «Вятка» была признана лучшей по итогам XXXII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН 2021», который прошел в марте в Сочи. Все игры нового сезона «Поволжья» будут проходить в Кирове.
В состав жюри вошли министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, директор лиги «Поволжье» Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги, советник губернатора Кировской области по молодежной политике Дмитрий Бушуев и другие известные кировчане и не только. Специальным гостем игр стал кавээнщик и юморист Богдан Лисевский, член тверской команды «Плюшки имени Ярослава Мудрого» и резидент «Comedy Club».
На открытии игр команды обменялись приветствиями. В результате творческого конкурса определились участники 1/4 лиги. Это будут команды
- «Ингеборга Дапкунайте» (Татарстан)
- «На самом деле» (Самарская область)
- «Ыджыд Гаджет» (Коми)
- «Никита любит салатик» (Коми)
- «Армия прекрасных половин» (Рязанская область)
- «Партия» (Нижегородская область)
- «Торпеда им. Марселя Сагидуллина» (Татарстан)
- «НТ» (Москва)
- «Денис Вахитов» (Пермский край)
- «Иронька» (Самарская область).
Ранее в Кирове прошла 1/4 лиги КВН «Вятка».