Вчера в Кирове открылся вело-мотосезон 2022 года.

Об этом на своей странице в «Телеграм» рассказал заместитель председателя правительства области Андрей Маури.

«Событие, организованное Валентином Пугачем, традиционно собрало десятки любителей здорового образа жизни, скорости и драйва на Театральной площади.

Получился настоящий спортивный праздник!

Взрослые байкеры и юные студенты соревновались в силе и ловкости. На сцене прозвучали концертные номера в исполнении студентов ВятГУ в честь предстоящего празднования 77-годовщины Победы.

Поздравляю всех с открытием сезона! Пусть он будет наполнен новыми эмоциями и интересными встречами!», — написал он.