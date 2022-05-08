Вчера в Кирове открылся вело-мотосезон 2022 года.
Об этом на своей странице в «Телеграм» рассказал заместитель председателя правительства области Андрей Маури.
«Событие, организованное Валентином Пугачем, традиционно собрало десятки любителей здорового образа жизни, скорости и драйва на Театральной площади.
Получился настоящий спортивный праздник!
Взрослые байкеры и юные студенты соревновались в силе и ловкости. На сцене прозвучали концертные номера в исполнении студентов ВятГУ в честь предстоящего празднования 77-годовщины Победы.
Поздравляю всех с открытием сезона! Пусть он будет наполнен новыми эмоциями и интересными встречами!», — написал он.