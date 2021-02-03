В Кирове отменили концерт известного музыканта

15 февраля в Кирове должен был выступить певец и музыкант Эмин. Однако в указанную дату концерт не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.

Как рассказал Эмин на своей странице в «Инстаграме», концерт будет перенесен на 11 октября. Площадка, судя по всему, останется та же — ДК «Родина». Перенесены и другие концерты исполнителя в городах России, Германии и Азербайджана.

Официальную причину переноса исполнитель не называет. Однако, как предполагают его подписчики, это — ограничительные меры.

— Многие исполнители не хотят работать на 50 процентов заполненный зал, — пишут они. — Коронавирус, уходи уже… Ждем! — добавляют другие.

Для справки

Эмин Агаларов — певец и музыкант. Его первый альбом Still вышел в 2006 году. В 2018-м выпустил клип, в котором снялись двойники Трампа, Цукерберга и Хиллари Клинтон. Это вызвало большой резонанс в СМИ. В последние 2 года Эмин входил в список 40 самых успешных молодых звезд шоу-бизнеса, составленный «Форбс».

Ранее мы писали, что кировчане сняли фильм в стиле фэнтези.

Фото: www.instagram.com/eminofficial