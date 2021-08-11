В Кирове отопительный сезон начнётся 15 сентября

Об этом стало известно во время совещания в компании «Т Плюс».

Сотрудники филиала провели встречу с подрядчиками, которые занимаются подготовкой сетей к зимнему периоду. Сейчас в Кирове и Кирово-Чепецке, которые и обслуживает компания, работы идут полным ходом. Всё делается для того, чтобы через месяц участки были приведены в полный порядок.

В этом году обновить удастся 50 км теплотрасс. Там установят современные трубы, срок службы которых три десятка лет. В обновление вложено около 1 млрд рублей. Подобного ещё не было.

Завершить работы смогли на семи объектах. 36 — находятся в работе. Все они должны быть приведены в порядок до 15 сентября. Именно на эту дату запланировано начало отопительного сезона в Кирове.