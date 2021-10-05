В Кирове отремонтировали Студенческий проезд

В Кирове заканчивается ремонт Студенческого проезда. Данная улица вошла в дополнительный перечень объектов, которые должны быть отремонтированы по проекту БКД.

Работы ведутся на участке от улицы Московской до Лепсе. Их выполняет АО «Гордормостстрой». Основная часть ТЗ уже выполнена. В ночь на 5 октября рабочие уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16. Осталось обустроить съезды и отремонтировать тротуары.

Стоит отметить, что Студенческий проезд являлся одним из самых проблемных участков в Кирове. На его состояние кировские водители жаловались уже несколько лет. Планируется, что в следующем году будет отремонтирован еще один участок Студенческого проезда – от Московской до Воровского.

Ранее мы писали, что в Кирове устранили колею на улице Луганской.