В Кирове отшлифовали лед на катке в Кочуровском парке

После жалоб горожан в Кирове привели в порядок лед на катке в Кочуровском парке. Об этом сообщили в горадминистрации.

Жители города написали в соцсетях, что в нескольких местах ледовой площадки образовались глубокие ямы. Из-за них катание стало весьма экстремальным.

Подрядчик оперативно отреагировал на сообщения. В теруправлении Ленинского района рассказали, что в ночь на 31 января была проведена дозаливка катка и шлифовка льда.

«Пострадавшие» участки катка возьмет под контроль обслуживающая организация, ответственная за содержание ледовой площадки.