В Кирове ожидается сильная магнитная буря

30 октября Киров накроет магнитная буря. Об этом предупредили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».

Как говорится в посте, 28 октября на Солнце произошла мощная коронарная вспышка с выбросом плазмы. Он достигнет Земли к вечеру субботы.

В это время жители Кировской области смогут наблюдать полярное сияние, если не помешает облачная погода. Выброс плазмы будет столь сильным, что сияние смогут увидеть даже жители Северного Кавказа. У метеочувствительных людей в это время может ухудшиться самочувствие.

Ранее ГУ МЧС объявило в Кировской области метеопредупреждение в связи с ледяным дождем.