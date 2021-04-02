В Кирове пенсионер получил травмы при резком торможении троллейбуса

Инцидент произошел 1 апреля.

Около 15 часов на улице Воровского 41-летний водитель троллейбуса резко затормозил. Из-за этого 74-летний пассажир, находившийся в салоне, упал. Как сообщили в ГИБДД, мужчина получил легкие травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее мы писали, что накануне в Кировской области произошла весьма необычная авария с участием машины и собаки.

Хозяйка выгуливала пса через окно машины и зацепила поводком идущую по обочине пенсионерку. Женщина также получила травмы, но от медицинской помощи в стационаре отказалась.