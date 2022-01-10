В Кирове планируют создать интеллектуальную транспортную систему за 240 млн рублей

В 2023 году в Кирове планируют запустить интеллектуальную транспортную систему. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новая система будет представлять собой платформу, которая обеспечит мониторинг транспортных процессов на территории города. Модуль прогнозирования и моделирования будет анализировать пробки и происшествия на дорогах и оповещать об этом дежурных операторов. Также система сможет управлять камерами: поворачивать объектив, увеличивать изображение.

В систему войдут модули управления движением, информирования участников движения, администрирования нарушений ПДД и конфигурации планов управления движением. Будут включены в нее и подсистемы управления транспортными потоками, маршрутами общественного транспорта, светофорного управления, управления, видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС и метеомониторинга.

Ожидается, что новая умная система повысит безопасность на дорогах и поможет снизить количество аварий. Также среди задач – оптимизация транспортных потоков.

Проект будет реализован в 2 этапа. В 2022 году будут созданы все подсистемы, а на 2023-й запланировано их развитие.

На создание умной системы выделено 239,95 миллиона рублей. Работы должны быть завершены к 30 октября 2023 года.