В Кирове полицейские задержали вора, который вызвал такси

На чужой машине он смог вывезти имущество.

Необычное преступление произошло в Кирове. Всё случилось в деревне Першино Октябрьского района. Полицию вызвала местная жительница. Она вернулась домой и увидела, что в помещениях полный беспорядок. Кроме того, что дом был перевёрнут, пропала бытовая техника и другие ценные вещи.

На место приехали правоохранители. Они выяснили, что злоумышленник сорвал дверной замок и проник в комнаты. Он забрал телевизор, лампу, стиральную машину и прочие вещи. Когда вышел из дома, то вызвал такси. На приехавшем по вызову автомобиле злоумышленник и увёз чужие вещи.

Стражи правопорядка сразу же определили, кто мог совершить налёт. В квартире было много отпечатков пальцев. Установлен и ломбард, куда мужчина сдал вещи.

Подозреваемому 31 год. Он задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Кирове на остановке ограбили пенсионера.

Фото: yandex.ru