В Кирове появилась кошка-фотомодель

Любопытное объявление появилось на сайте «Авито» в разделе «Животные». Кировчанин предлагает в качестве фотомодели свою кошку породы сноу-шу. За договор хозяин животного хочет получить 300 тысяч рублей.

Как уверяет автор объявления, кошка очень фотогеничная: голубоглазая, красивого окраса.

Порода сноу-шу («снежная туфля») – достаточно молодая. Ее вывели около 50 лет назад, скрестив сиамских кошек с короткошерстными американскими. У сноу-шу очень мягкая шерсть и голубые глаза. Один из любимцев пользователей интернета – угрюмый кот (Grumpy_Cat) является представителем именно этой породы.

Помимо «кошек для рекламы», в Кирове продают бурманских котят по 35 тысяч рублей, мейн-кунов по 40 тысяч, а также девон-рексов по 50 тысяч.

Ранее мы писали, что кировчанка завела «Инстаграм» для своей кошки редкой породы.