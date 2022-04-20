В Кирове появился виртуальный туристический путеводитель «Вятка в кадре». О его создании сообщил кировский фотограф Сергей Кузницын.

Путеводитель представляет собой сайт, на котором собраны главные достопримечательности Кировской области. Каждый объект снабжен подробным описанием и красивейшими авторскими фото- и видеоматериалами.

Работа над проектом заняла 2 года. Перейдя по ссылке, кировчане и гости города смогут виртуально посетить старую Вятку, село Никульчино и Летский рейд Слободского района, Лежнинское озеро в Пижанском районе, урочище Подрелье в Орловском районе и другие интересные места.

— Вы сможете выбрать понравившееся место, узнать расстояние от вашего местонахождения и проложить маршрут. Ну а мы продолжим путешествие по региону и будем дополнять и дорабатывать проект! – написал Сергей.

Фото: vyatkavkadre.ru/karta