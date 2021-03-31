В Кирове появится еще один шумозащитный экран

В Кирове установят ещё один шумозащитный экран. Он появится в микрорайоне Долгушино (Коминтерновский).

Разработка проектно-сметной документации обойдётся в 292,5 тыс. рублей. Средства предусмотрены в городском бюджете. Изменения в него внесли на сегодняшнем заседании депутаты Думы.

Шумозащитные экраны устанавливают вдоль крупных магистралей и железных дорог, которые проходят рядом с жилыми и офисными районами. В Кирове один из них расположен по пути в микрорайон Чистые пруды.

Кроме того, 4,3 млн рублей будет потрачено на выкуп земельных участков и объектов недвижимого имущества для строительства улицы Дорофеева в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото выкса.рф