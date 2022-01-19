В Кирове поймали карманника, укравшего телефон

В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона. О подробностях происшествия рассказали в УМВД.

Инцидент произошел на днях. 35-летний кировчанин познакомился с молодым человеком, после чего мужчины решили вместе выпить. Через некоторое время один из собутыльников обнаружил, что у него пропал телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Задержанный, 30-летний кировчанин, рассказал, что незаметно вытащил телефон из кармана брюк своего нового знакомого и отнес его в ломбард.

Ранее мужчина уже был судим. Решается вопрос о его заключении под стражу.