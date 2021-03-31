В Кирове продают японских щенков по цене 2,5 месячных зарплат

Щенки породы сиба-ину продаются на популярном сайте объявлений «Авито». За трехмесячного кобеля владелец просит 80 тысяч рублей и обещает доставить щенка в любой регион страны.

Сиба-ину – одна из древнейших пород, выведенная в Японии. На своей родине эти собаки очень популярны, и не зря – они очень чистоплотны, дружелюбны и просто очаровательны благодаря своим развитым мимическим мышцам. Однако, как и заполонившие российские квартиры хаски, они периодически дают хозяину понять, что могут прожить и без него.

За такую же сумму – 80 тысяч рублей – продается щенок породы кинг-чарльз спаниель. Это английская порода, собаки которой очень компактны и подвижны. В отличие от сиба-ину, нуждающихся в пространствах, спаниели отлично подходят для городских квартир.

За эту же цену в Кирове можно купить и щенков кане-корсо. Эти собаки итальянского происхождения считаются хорошими охранниками и защитниками. На первый взгляд они кажутся агрессивными, но на самом деле достаточно уравновешенные и позитивные.

Чуть дешевле – «всего» за 60-70 тысяч рублей – в Кирове можно купить щенков корги, пиренейской горной собаки и померанского шпица.

Отметим, что среднемесячная заработная плата жителей Кировской области в 2020 году (по данным за январь – сентябрь) составила 31761 рубль.

Ранее мы писали, что в Кирове продают метеорит.

Фото: www.avito.ru