В Кирове продолжается ремонт дорог: 5 объектов готовы к сдаче

Сейчас подрядчик ждет результаты испытаний проб дорожного покрытия взятые в Нововятском районе.

В городской администрации сообщили о том, что подрядчик завершил ремонт 5 дорог в Нововятском районе. Так, завершены работы на улицах: Индустриальная, Романтиков, Пролетарская, Пионерская и на проезде от ул. Советской до ж/д переезда. Сейчас пробы полотна проходят лабораторные испытания, после чего будет назначена приемка.

Сейчас компания «Гордормостстрой» занимается ремонтом улицы Физкультурников, на которую жаловались многие кировчане. Там сняли верхний слой, поменяли бордюры и сейчас кладут новый слой дорожного покрытия. Работу ведут круглосуточно, частично перекрывая движение, чтобы к концу недели закончить ремонт.

Всего по информации управления дорожной и парковой инфраструктуры этим летом приведут в порядок 23 улицы областного центра.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области будет усилено патрулирование пляжей.

Фото: admkirov.ru